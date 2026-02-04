Un incendio afecta a un alpendre en Delaparte
Un incendio afectó a parte de un alpendre situado en el lugar de Delaparte, en la parroquia lalinense de Goiás. El incidente se produjo a las 15.15 horas de ayer y el fuego solo provocó ligeros daños materiales, sin que hubiese que lamentar heridos. En el operativo intervinieron efectivos del parque de bomberos y de Emerxencias de Lalín.
