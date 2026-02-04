La Filloa de Boqueixón estará presente en la carpa de la Feira do Cocido

Los concellos de Lalín y Boqueixón continúan por segundo año con su hermanamiento gastronómico, reforzando la colaboración entre dos citas de referencia en el calendario festivo y culinario de Galicia: la Feira do Cocido de Lalín y la Festa de la Filloa de Lestedo.

Este año, la filloa será laprotagonista de la jornada de apertura de la Carpa do Cocido, este sábado, en una visita de apertura que combinará tradición, producto local y showcooking. Tras la visita a los puestos de cárnicas y otros productos tradicionales como miel, queso o pan, el Concello de Boqueixón ofrecerá una degustación de filloa maridada con derivados del cerdo, aportados por Embutidos Lalinense. El maridaje salado, será elaborada por el chef lalinense Álex Iglesias, en una iniciativa que busca poner en valor dos productos emblemáticos de la gastronomía gallega del interior y su perfecta complementariedad.

Noticias relacionadas

El hermanamiento continuará el domingo,el día grande de la fiesta con una nueva degustación de filloas en la cocina central de la carpa. En esta ocasión, serán miembros de la Asociación Cultural da Filloa de Lestedo los encargados de preparar este postre en directo, con la participación de vecinos de Boqueixón, y ofreciéndolas al público por la mañana. La colaboración tendrá continuidad en la localidad coruñesa, coincidiendo con la XLIII Festa da Filloa , en Boqueixón. La comida oficial del evento tendrá como base un cocido de Lalín, elaborado por Álex Iglesias.