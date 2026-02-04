El equipo de dominó de Forcarei triunfa en el Open de Cangas

Osvaldo Vilariño y Luis Melón, del equipo de Forcarei, se llevaron la victoria este pasado sábado en el XI Trofeo Open Dominó Concello de Cangas. La pareja logró imponerse en un torneo que reunió a 112 jugadores. Junto a ellos en la foto, la alcaldesa de Cangas y el presidente del Dominó Morrazo, Serafin Docampo.