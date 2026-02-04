El encierro en el IES Laxeiro es secundado por unas 40 personas

El IES Laxeiro de Lalín acogió desde las 18.00 horas de ayer el primero de los cierres reivindicativos en centros educativos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes con las que los promotores pretenden llamar la atención de la Consellería de Educación para que atienda sus reivindicaciones. Fueron en torno a 40 personas las que se sumaron a esta iniciativa, la mayor parte de ellos docentes, aunque también algunos padres de alumnos.

Los convocantes reclaman a la administración autonómica una reducción de la ratio de alumnos por aula. También instan al departamento autonómico de Educación a llevar a cabo un incremento del profesorado, especialmente en lo que respecta a docentes especialistas en atención a la diversidad. La reducción de la carga burocrática y horario lectivo o una negociación real de mejoras salariales y laborales para paliar la pérdida de poder adquisitivo son otras de las reivindicaciones que se han puesto encima de la mesa.

Esta campaña de encierros rotatorios organizada por los sindicatos Confederación Intersindical Galega y STEG comenzó oficialmente el pasado martes 27 de enero y está previsto que al menos se mantengan hasta mañana.

Además de profesorado del instituto lalinense secundaron esta protesta compañeros de otros centros de la zona como el Aller Ulloa, Marco do Camballón (Vila de Cruces), de A Estrada o del CEIP Xesús Golmar de Lalín. Xosé Nogueira, responsable de CIG-Ensino para las comarcas de A Estrada-Deza, explica que el encierro fue aprovechado para celebrar una asamblea en la que se preveían recoger, además de las demandas comunes, algunas específicas de cada centro educativo. Tras la reunión en el salón de actos los asistentes que durmieron en el Laxeiro pasaron la noche en un aula. El próximo encierro podría convocarse en un centro de A Estrada.