Donación de sangre en Lalín los días 13 y 14

Una unidad móvil del servicio autonómico de donación de sangre se desplazará a Lalín los próximos días 13 y 14. El bus estará instalado en la calle Caracas de la urbanización de O Regueiriño, cerca de la casa consistorial. El viernes recogerá donaciones de 10.15 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas,y el sábado estará operativa entre las 10.15 y las 14.30 horas. La edil de Sanidade, Noelia Seijas, anima a los vecinos a participar en estas campañas solidarias, un gesto que contribuye a salvar vidas.