A veces no es necesario que algo desaparezca para dejar de verlo. Basta con acostumbrarse. La fachada del Concello de A Estrada ha estado siempre ahí, presidiendo la plaza, integrada en la rutina diaria de la villa. Sin embargo, la retirada de la ornamentación navideña ha permitido observarla de nuevo, sin elementos superpuestos, con una mirada más atenta y menos condicionada por lo habitual.

El consistorio pide lavado de cara / FdV

Las guirnaldas de luces cubrieron parcialmente el edificio consistorial durante semanas. Al desmontarse, la piedra quedó al descubierto en toda su extensión, revelando con claridad el estado actual de la fachada. Lo que aparece ahora es una superficie pétrea marcada por un notable oscurecimiento generalizado, con abundantes manchas y la presencia visible de líquenes y otros organismos biológicos adheridos a los sillares.

Este aspecto se aprecia en todo el conjunto, pero resulta especialmente evidente en las zonas altas del inmueble, como los frontones laterales y la torre del reloj. En estos puntos, la piedra muestra una mayor concentración de manchas blanquecinas y negruzcas, que se extienden también por molduras, cornisas y elementos ornamentales. La torre, uno de los elementos más representativos del edificio, presenta estas alteraciones tanto en los paramentos lisos como en los relieves que enmarcan el reloj, el escudo y la inscripción del consistorio.

La casa consistorial fue objeto de una rehabilitación integral ejecutada por fases entre 2008 y 2012, centrada en la mejora estructural del edificio, la recuperación de la cubierta original y la reorganización de los espacios interiores. Más de una década después de aquella intervención, la envolvente exterior muestra el efecto acumulado del paso del tiempo y de la exposición continuada a las condiciones ambientales.

La costumbre dificulta identificar esas modificaciones que se van produciendo poco a poco con los días, aunque a veces todo es cuestión de mirar con nuevos ojos.