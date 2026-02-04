Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concentración en Lalín por el asesinato de Belén Fernández

Concentración en Lalín por el asesinato de Belén Fernández |

Concentración en Lalín por el asesinato de Belén Fernández |

El vestíbulo del consistorio lalinense acogió ayer una concentración en señal de repulsa del asesinato de la mosense María Belén Fernández, a manos de su expareja. Participaron representantes de la corporación y empleados municipales.

