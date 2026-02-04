Charlas, exposiciones y Entroido en Vista Alegre

El centro cultural Vista Alegre acoge el próximo martes, a las 19. 30 horas, una charla con agentes de la Guardia Civil orientada a la seguridad de las personas mayores. El miércoles 11 inaugura a las 20.00 horas la muestra de pintura «Reinicio», y el lunes 16, desde las 17.00 horas, el inmueble acoge una fiesta infantil de Carnaval, que incluye una merienda y la intervención de Fran Rei.