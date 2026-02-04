La Central registra subidas de precios en terneros de carne, de recría y vacuno mayor

La Central Agropecuaria de Galicia movilizó en su sesión de ayer algo más de 1,4 millones de euros en transacciones por 1.149 reses que adjudicadas de las 1.180 que concurrieron a las instalaciones de la Feira Internacional de Galicia, en Silleda. Además, se constató un aumento de los precios medios en todas las categorías. Así, los terneros carniceros promediaron 601 euros (75,6 euros más) y en casi 40 euros se incrementaron los valores del vacuno mayor, con una media de 2.329 euros. Por último, la media de los terneros carniceros se situó en 1.736 euros, que son 64,4 euros más que la semana pasada.