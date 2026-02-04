El BNG pide cuentas por los fallos técnicos en el edificio judicial

El Bloque Nacionalista Galego registró hace unos días una iniciativa parlamentaria para exigir explicaciones urgentes a la Xunta de Galicia tras detectarse graves problemas constructivos en el nuevo edificio judicial de A Estrada. La infraestructura, que fue inaugurada el pasado 1 de octubre de 2025 tras más de una década de retrasos, presenta ya signos visibles de deterioro y fallos en su funcionamiento y seguridad, según señalaron los diputados nacionalistas Iago Tabarés Pérez-Piñeiro y Ariadna Fernández González.

La necesidad de esta sede única para centralizar los servicios judiciales de A Estrada ya estaba reconocida en el Plan de Infraestruturas xudiciais 2010-2015 de la Xunta, como acción prioritaria a corto plazo. Sin embargo, el BNG subraya que la licitación no se hizo efectiva hasta mayo de 2023, adjudicándose a finales de agosto de ese mismo año. Según la formación, esta demora de más de diez años evidencia una falta de prioridad que ahora se ve agravada por la calidad de la ejecución. Apenas unos meses después de su puesta en servicio, se detectaron problemas de estanqueidad y aislamiento que afectan directamente al calabozo, donde se registraron filtraciones y acumulaciones de agua en el suelo, además de otros signos de humedad en otras zonas. Para el BNG, estos hechos resultan alarmantes tratándose de una obra reciente, y ante esta situación, presentaron una serie de preguntas para su respuesta oral en comisión y pleno, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades.