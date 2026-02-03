El Xesús Golmar y el origen de la vida

Aunque estos días no pueda parecerlo, el agua es un bien esencial cada vez más escaso y por eso conviene hacer un uso responsable de este bien necesario para el desarrollo de la vida. A viaxe da gotiña es el lema de un concurso impulsado desde la Diputación de Pontevedra que, orientado a la comunidad escolar, fue presentado ayer en el CEIP Xesús Golmar de Lalín.

Luis López fue el encargado de explicar a los pequeños los detalles de este certamen y al tiempo pronunció una clase magistral sobre la importancia del consumo responsable de agua en una sesión en la que interactuó con numerosos niños. Los estudiantes conocieron, a través de una maqueta, como el agua llega desde un manantial y una captación a los hogares. Los niños formularon numerosas preguntas, algunas tan ingeniosas como por ejemplo «como se fai a auga?». Alguno incluso preguntó al dirigente provincial si era obligatorio presentase a este concurso, desatando las risas de compañeros, profesores y representantes públicos. Acompañado del diputado Javier Tourís y de las concejalas de Lalín Paz Pérez y Raquel Lorenzo, el acto arrancó con una presentación a cargo de la directora del colegio, Chus López, y el presidente preguntó a los escolares si conocían la Diputación o sus cometidos.

El concurso está dirigido a centros educativos de la provincia de Educación Infantil y Primaria con el que se busca concienciar a la ciudadanía sobre la gestión del agua. En este caso, los escolares podrán participar en un certamen dividido en dos categorías. Por un lado, se proponen al alumnado de Educación Infantil a elaboración de un mural que recoja el desarrollo del ciclo del agua. Y, por otro, para los estudiantes de Educación Primaria están diseñadas dos opciones: la creación de una obra de cómic o la creación de una maqueta. ambas centradas en el ciclo del agua. En cada una de las categorías se repartirán tres premios a los tres mejores trabajos que consistirán, en el caso de Educación Infantil, en una tablet de última generación al mejor trabajo, un lote de juegos educativos al segundo y un lote de material escolar para el tercero; y en el caso de Educación Primaria, cada una de las dos modalidades se reconocerán con un bono de 25 visitas a las Islas Cíes para los ganadores, una tablet para los segundos clasificados y un lote de material escolar para los terceros. El plazo de presentación de las propuestas se mantendrá abierto hasta finales de marzo, con el objetivo de que antes de que finalice el curso escolar se puedan hacer públicos los ganadores.

Con esta iniciativa, indicó López, se busca llegar a todos los estamentos de la sociedad en su proyecto de mejora de los sistemas de obtención, abastecimiento, consumo y saneamiento del agua. Después de aprobar la tercera convocatoria del Plan +Aqua, que está movilizando más de 4,6 millones en estos tres años de mandato entre las comunidades de aguas de la provincia, la Diputación lanza ahora un concurso escolar que dará a conocer entre los jóvenes de la provincia los retos sobre el consumo de un bien escaso como el agua y, al mismo tiempo, les ofrece la oportunidad de acercar su punto de vista sobre la sostenibilidad.

El presidente pidió a los niños que informasen en sus casas del papel que juega el organismo provincial en la cooperación para mantener las traídas de agua vecinales pues, mediante ejemplos con voluntarios, se expuso que algunos abastecimientos se gestionan a través de la red municipal y otros con traídas vecinales o comunitarias. «Que todos esteamos concienciados da importancia de facer un uso responsable e eficiente da auga é un dos pasos que debemos dar para evitar problemas de abastecemento e garantir a sustentabilidade da nosa provincia», manifestó. «A auga, que nesta provincia temos a sorte de tela en abundancia, é un ben escaso. Hai sitios onde teñen moi difícil o seu acceso, mesmo na nosa provincia sufrimos en máis dunha ocasión episodios de seca, por iso é moi importante que todos saibamos que a auga é un ben escaso, que non hai que malgastar», dijo.

Además, el centro recibió un lote de libros de Os Bolechas con historias y datos de la provincia.