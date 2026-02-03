Tardan más de tres horas en retirar un rollo de hierba caído en la PO-201 entre Silleda y Laro

Un rollo de silo ocupó parte del carril derecho de la PO-201 entre Silleda y Laro, a la altura de Oleiros, durante buena parte de la mañana de este martes. Un particular alertó en torno a las 11.00 horas al 112 de la presencia de este obstáculo en la carretera, tras caer de su transporte.

Pasadas las 14.00 horas, el rollo de hierba aún permanecía en el mismo lugar, ocupando casi la mitad del carril.

Desde el 112 se indica que tras recibir esa llamada de alerta se comunicó el incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Silleda, para señalizar la zona y evitar así colisiones de vehículos contra el obstáculo, a la espera de poder contar con la maquinaria adecuada para retirarlo. Los conductores urgían la intervención antes de que anocheciese.