Tardan más de tres horas en retirar un rollo de hierba caído en la PO-201 entre Silleda y Laro
El obstáculo ocupaba casi la mitad del carril
Un rollo de silo ocupó parte del carril derecho de la PO-201 entre Silleda y Laro, a la altura de Oleiros, durante buena parte de la mañana de este martes. Un particular alertó en torno a las 11.00 horas al 112 de la presencia de este obstáculo en la carretera, tras caer de su transporte.
Pasadas las 14.00 horas, el rollo de hierba aún permanecía en el mismo lugar, ocupando casi la mitad del carril.
Desde el 112 se indica que tras recibir esa llamada de alerta se comunicó el incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Silleda, para señalizar la zona y evitar así colisiones de vehículos contra el obstáculo, a la espera de poder contar con la maquinaria adecuada para retirarlo. Los conductores urgían la intervención antes de que anocheciese.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló