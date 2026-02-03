Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silleda impulsa la digitalización con más sesiones en su vivero

Ofrece formación gratis para emprendedores y pymes con IA, redes y marketing digital

REDACCIÓN

Silleda

El Viveiro Municipal de Empresas de Silleda arranca el año con otro ciclo gratuito de formación digital dirigido a pymes, comercios y proyectos emprendedores. Esta actividad se enmarca dentro del Programa de Dixitalización de Pemes e Negocios Locais, impulsado por el Concello en colaboración con la Fundación Roberto Rivas.

El programa comenzó el pasado 7 de enero con una primera sesión dedicada a Canva, centrada en la creación de materiales visuales para redes sociales y escaparates digitales. La próxima cita será este miércoles 4 de febrero, con la formación titulada Introdución a la Inteligencia Artificial: deja que la IA trabaje por ti, enfocada en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para planificar y analizar la actividad en línea.

Las sesiones, impartidas por Maia Comunicación, tienen un enfoque práctico para su aplicación directa en pequeños negocios. El calendario continuará con encuentros mensuales, de 19.30 a 21.30 horas, y las siguientes temáticas: 4 de marzo (IA aplicada á edición de imaxes), 8 de abril (Metricool: programa e mide os teus resultados), 6 de mayo (Google Business: o teu escaparate dixital) y 3 de junio (Sesión de avaliación e conclusións).

La participación es gratuita y abierta a cualquier persona interesada, previa inscripción. Las sesiones se celebran en las instalaciones del Viveiro Municipal de Empresas, ubicado en el Parque Empresarial Área 33.

TEMAS

