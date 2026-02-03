Rosana Prieto, Raíña Lupa 2026 en Eira da Xoana
La Fundación Eira da Xoana, en Ramil (Agolada) celebra el Entroido el próximo sábado, día 14. La programación arranca con un cocido a las 14.00 horas pero antes, a las 12.00, comienzan los preparativos, abiertos a todos los que deseen echar una mano. A las 16.30 horas se proclamará Raiña Lupa 2026 a Rosana Prieto Florines, «brutalmente castigada pola policía após ter manifestado a súa solidariedade co pobo palestino no paso de La Vuelta», indican desde la fundación. Las personas que deseen participar en la comida (el plato cuesta 16 euros) deben anotarse a través del teléfono 659 683 384 o del correo electrónico fundacion@eiradaxoana.gal. Es recomendable acudir «coa chaqueta revirada ou con disfraz de loba».
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló
- Vecinos de Vigo sufren el duro invierno también en sus propias casas: «Estos pisos no están para vivir y la Sareb echa balones fuera»