Rosana Prieto, Raíña Lupa 2026 en Eira da Xoana

La Fundación Eira da Xoana, en Ramil (Agolada) celebra el Entroido el próximo sábado, día 14. La programación arranca con un cocido a las 14.00 horas pero antes, a las 12.00, comienzan los preparativos, abiertos a todos los que deseen echar una mano. A las 16.30 horas se proclamará Raiña Lupa 2026 a Rosana Prieto Florines, «brutalmente castigada pola policía após ter manifestado a súa solidariedade co pobo palestino no paso de La Vuelta», indican desde la fundación. Las personas que deseen participar en la comida (el plato cuesta 16 euros) deben anotarse a través del teléfono 659 683 384 o del correo electrónico fundacion@eiradaxoana.gal. Es recomendable acudir «coa chaqueta revirada ou con disfraz de loba».