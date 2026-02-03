Las protestas contra Educación llegan al Laxeiro con un cierre reivindicativo

El IES Laxeiro de Lalín será escenario hoy (18.00 horas) de un cierre reivindicativo con el que los convocantes pretenden forzar a la Consellería de Educación a negociar mejoras tanto en las condiciones de trabajo del profesorado como en la enseñanza pública en general.

Será este uno de los 16 cierres convocados por la Confederación Intersindical Galega (CIG) junto con la central STEG, que representan a la mayoría del profesorado en la comunidad autónoma. Estas medidas de presión se llevarán a cabo durante dos semanas para descentralizar el conflicto laboral que el profesorado mantiene con la consellería.