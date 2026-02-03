Las pistas de atletismo se estrenan con los campeonatos autonómicos de lanzamientos sub 16 y marcha

A Estrada estrenará de manera oficial sus pistas de atletismo con la celebración de dos importantes competiciones de ámbito gallego. La primera será el Campeonato Xunta de Galicia de Lanzamentos Longos Sub 16, que tendrá lugar el 8 de febrero, y un mes después acogerá una prueba del Circuíto Galego de Marcha Atlética, programada para el 7 de marzo. Ambos eventos se desarrollarán en colaboración entre el Concello de A Estrada y la Federación Galega de Atletismo.

El concejal de Deportes, Ismael Pena, presentó ambas citas acompañado por el alcalde estradense, Gonzalo Louzao, y el presidente de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín. Este destacó la importancia de comenzar a dar uso competitivo a una instalación llamada a ser referente en la comunidad. «Estamos moi contentos de poder colaborar xa coa federación e, sobre todo, de traer eventos á pista de atletismo, que ao final está aí para darlle o uso que se merece», señaló el edil, subrayando que estas pruebas suponen un primer paso en la dinamización de la infraestructura deportiva.

Por su parte, Iván Sanmartín agradeció la implicación del Concello y valoró especialmente la ubicación estratégica de A Estrada dentro del mapa atlético gallego. «Para nós é unha honra estar aquí. Falei en verán ca Consellería e co alcalde, para dinamizar un pouco esta pista, porque ten un enclave fundamental, ao estar moi ben situada entre Pontevedra e Santiago, que son as delegacións con maior número de licenzas federativas de atletas que temos», explicó el presidente.

La primera de las competiciones será el Campeonato Xunta de Galicia de Lanzamentos Longos Sub 16, que se celebrará este domingo 8 de febrero. Incluirá las modalidades de jabalina, martillo y disco, y se desarrollará de forma paralela a pruebas de control de marcas, con el objetivo de implicar al atletismo de base y al club local, con carreras de medio fondo y fondo. «Falamos tamén con Atletismo A Estrada, que está a facer un gran traballo aquí na base, e imos facer probas de 600, 800, 1.000, 1.500 e 2.000 metros. Será xunto ao campionato de lanzamentos, para dar cobertura tamén aos atletas locais», detalló Iván Sanmartín.

La segunda cita llegará el sábado 7 de marzo con la celebración de una prueba del Circuíto Galego de Marcha Atlética, una de las competiciones consideradas clave dentro del calendario autonómico. Sanmartín puso en valor el nivel actual de la marcha gallega, que calificó de «referente a nivel mundial», y recordó la presencia de atletas destacados de la provincia, como los hermanos Chamosa, habituales en convocatorias internacionales. También tuvo palabras para la atleta estradense Carmen Escariz, cuya imagen protagoniza el cartel del evento: «Agardamos que poida participar nesta proba, que é unha das fundamentais do circuíto».

Desde la Federación Galega de Atletismo y el Concello continúan trabajando, además, en la mejora progresiva del equipamiento de la instalación. «Estamos a facer un traballo conxunto para ir dotando pouco a pouco a pista de material, coa idea de que nun futuro próximo, xunto co módulo cuberto, poida converterse nunha das instalacións de referencia do atletismo galego».