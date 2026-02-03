Noite de Raíz en Callobre con Devagarinho, De Tazas y Xiao
REDACCIÓN
A Estrada
Callobre celebra el próximo sábado, 14 de febrero, su segunda Noite de Raíz de este año, un evento que promueve la música folk en directo de grupos locales. En esta ocasión, actuará el humorista Padre Xiao, junto al conjunto compostelano Devagarinho, y a la banda De Tazas. Comenzará a partir de las 21.30 horas en el local social, y habrá degustación de oreja. Los asistentes pueden ir disfrazados.
