Luis Taboada retira a Julio López sus seis áreas y la dedicación exclusiva

Era previsible que, tras la renuncia de Julio López Carballal como edil de Xuntos, el alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, le retirase tanto la dedicación exclusiva (1.600 euros brutos al mes) como sus seis competencias. Este lunes el regidor reorganizó su equipo de gobierno, que pasa de seis a cinco concejales sobre un total de trece, y después firmó el decreto por el que releva al ya exedil de Xuntos de sus atribuciones y áreas.

Desde 2023, Julio López estaba al frente de Cultura; Festexos; Turismo; Desenvolvemento Sociocultural; Comercio y Feiras. En el mandato anterior, entre 2019 y 2023, había asumido también Participación Veciñal y Deportes (esta, como Turismo, desde agosto de 2020).

Pues bien, desde ahora Noemí Lois Blanco, que ya es concejala de Servizos Sociais, Deporte e Sanidade, se encargará de Cultura, Turismo, Comercio y Desenvolvemento Sociocultural. Noemí Lois, como Julio López y Mireya Otero, tiene una dedicación exclusiva. Juan Carlos Rodríguez, con una dedicación parcial, y al frente de Patrimonio y Urbanismo, llevará hasta finales de mandato Feiras y Festas. El comunicado de Xuntos no indica qué ocurrirá con la atribución económica que hasta ahora percibía Julio López: si va a incrementar la cuantía de las otras tres dedicaciones o si se ahorra ese sueldo.

Julio López puso en marcha en 2019 junto a Mireya Otero y el alcalde el proyecto de Xuntos. Cuatro años después, los tres concejales de gobierno pasarían a ser seis. Tras esta ruptura, Taboada se indica que·«desde o goberno queremos manifestar o noso agradecemento polo traballo desenvolvido durante este tempo compartido, así como desexarlle todo o mellor na súa nova etapa na corporación».

López pasa a ser un edil no adscrito, porque se presentó bajo las siglas de Xuntos y ya no puede integrase en otro partido político (así se evitan transfuguismos) ni participar en la junta de portavoces. No pasará a ningún grupo mixto, porque este es un grupo municipal con concejales que obtienen representación pero no alcanzan el mínimo para tener grupo propio, y que sí están en las juntas de portavoces. Taboada indica que «a veciñanza pode ter a certeza de que o goberno segue funcionando con normalidade, toda vez que traballamos de forma coordinada».

Siete firmas para una moción de censura

Julio López estuvo de baja médica desde noviembre y sacó tiempo, antes de su intervención quirúrgica, para organizar Cruces Arte. Durante su ausencia, fueron sus compañeros quienes materializaron otras citas, como la Feira de Nadal do Galo de Curral o la Festa do Chourizo, que será mañana. «Estamos afeitos a traballar arreo cunha visión conxunta e panorámica que redunda nunha xestión cercana e eficiente», indica Taboada. Y basta con hacer memoria: en 2019 eran tres concejales en un gobierno que en un tiempo (hasta 2020) integró a la entonces edil de PSOE, Carmen Silva. Ahora Xuntos se queda con cinco ediles de trece, y podríamos pensar en una moción de censura para cambiar de alcalde. Tras una sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2025, basta con una mayoría absoluta simple, en este caso, siete firmas. Las matemáticas dan de sobra: cuatro del PP, dos del BNG, uno de Nova Alternativa y López. Pero se antoja muy complicada una ecuación en la que el BNG brinde su apoyo al PP.