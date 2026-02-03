Lalín propondrá que el cocido gallego sea declarado patrimonio de la humanidad

Lalín quiere dar un nuevo paso en la defensa y proyección de su tradición culinaria, y promoverá una iniciativa para que el cocido gallego sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial. Así lo anunció el alcalde, José Crespo, durante la presentación de la 57ª Feira do Cocido, celebrada en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago, donde recabó ya un primer apoyo: el del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, también presente en el acto.

El regidor lalinense explicó que ya se está trabajando en el relato y en los mecanismos necesarios para impulsar esta propuesta, siguiendo el camino marcado por la paella, reconocida como Bien de Interés Cultural y que avanza en su candidatura para llegar a ser distinguida como patrimonio cultural inmaterial por la Unesco. «O cocido galego, non só o de Lalín, merece ese recoñecemento», subrayó Crespo, que destacó el papel protagonista del plato en las cuatro provincias y su valor como símbolo de la cultura del interior de Galicia.

La presentación de la Feira do Cocido sirvió para dar a conocer las principales líneas de la programación de una cita gastronómica declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2020. Un evento que, como recordaron Crespo y la concejala de Cultura y Turismo, Begoña Blanco, va mucho más allá del día grande —el domingo 8— y se articula como un amplio programa que se extiende durante varias semanas, con jornadas gastronómicas, actividades culturales, promoción del producto local y propuestas turísticas dirigidas tanto a vecinos como a visitantes. «Seguimos medrando, pero mantendo esa esencia que para nós é imprescindible», apuntó la edil.

El cocido de Lalín vuelve a demostrar, en palabras del alcalde, que es sinónimo de identidad, fraternidad y dinamización económica. «Hoxe Lalín é sinónimo de cocido e o cocido é sinónimo de Lalín», afirmó Crespo, que puso en valor el impacto de la marca Cocido de Lalín en la economía local y comarcal, especialmente en la pequeña y mediana empresa y en el sector agroalimentario. «Para nós, é, sen dúbida, a terceira pata económica do Concello», dijo, aunque el Ayuntamiento no dispone de un estudio que cuantifique el retorno económico que supone la celebración. «Esperamos poder contratalo nalgún momento; e algo xa falamos ao respecto coa Universidade de Vigo. Creo que os resultados vannos sorprender», señaló.

De cara al domingo, el regidor lamentó que las previsiones meteorológicas anticipen un día lluvioso, aunque espera poder mantener la programación prevista. Del pregonero, el cirujano Diego González Rivas, destacó que es «un embaixador de Galicia no mundo», y aseguró que no teme que invite a los presentes a no excederse en el consumo de carne de cerdo. Recordó, al respecto, que el cocido es compatible con una alimentación saludable si se consume con equilibrio, especialmente acompañado de grelos.

Por su parte, el director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, destacó la capacidad de la Feira do Cocido para proyectar la marca de Lalín y de Deza como destino de calidad, así como su importante papel en la desestacionalización turística. Subrayó además que el turismo gastronómico es ya una de las principales motivaciones de los viajes que se realizan a Galicia y puso el foco en la riqueza y empleo que generan este tipo de eventos.

«Vivir unha experiencia»

Como ya viene siendo habitual, la presentación de la Feira do Cocido finalizó con una degustación a cargo del cocinero Álex Iglesias, que incidió en que la clave del cocido de Lalín está en la calidad del producto y en el respeto a los procesos tradicionales de salazón, ahumado y curación de las carnes, así como en el protagonismo del grelo, el otro gran emblema del plato. «A Feira do Cocido de Lalín non é só vir a comer; é vivir unha experiencia», explicó, defendiendo una gastronomía pausada, vinculada al encuentro, la conversación y el disfrute del tiempo alrededor de la mesa. «O noso é slow food, non fast food», completó Crespo entre risas.