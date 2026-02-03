Lalín oferta plazas de conciliación en Carnaval

El Concello de Lalín mantiene abierto, hasta el día 6, el plazo de presentación de solicitudes para el programa de conciliación de cara a las próximas fiestas del Carnaval y de Semana Santa. Serán del 16 al 18 de este mes y los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril. Las actividades se llevarán a cabo el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de 7.30 a 15.00 horas.