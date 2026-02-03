Lalín oferta plazas de conciliación en Carnaval
El Concello de Lalín mantiene abierto, hasta el día 6, el plazo de presentación de solicitudes para el programa de conciliación de cara a las próximas fiestas del Carnaval y de Semana Santa. Serán del 16 al 18 de este mes y los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril. Las actividades se llevarán a cabo el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de 7.30 a 15.00 horas.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló