La firma estradense Osso lleva su mueble de diseño a Estados Unidos
Recibió un premio en una de las ferias más importantes del sur de Florida
La firma estradense Osso Ebanistería Creativa ha cruzado el charco para adentrarse en el pujante mercado de Estados Unidos. Quique Marín, responsable del obrador artesanal ubicado en la rúa Catro Camiños, se desplazó con algunas de sus creaciones para participar en la exposición de diseño, remodelación y mejora de viviendas más grande del sur de Florida, la Fort Lauderdale Home Design & Remodeling Show. Su propuesta contó con una gran acogida. Tanto fue así que la organización le otorgó el premio como mejor estand pequeño de la feria de este año.
Cabe recordar que Quique Marín lleva más de doce años al frente de este obrador, especializándose en crear un mobiliario de diseño y con carácter. Cuenta con una exposición permanente en sus instalaciones, aunque la maor parte de sus ventas son para clientes internacionales.
