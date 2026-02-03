El Festival Panic traslada el terror al Pazo de Oca con una proyección nocturna

El Festival Panic de Cine de Terror trasladará este viernes, 6 de febrero, el escenario de su sección divulgativa al emblemático Pazo de Oca. Tras el acuerdo alcanzado entre Cultura del Concello da Estrada y Fundación Casa Ducal de Medinaceli, dueña del pazo, este recinto monumental acogerá la proyección nocturna de La novia ensangrentada, de Vicente Aranda.

Los interesados en sumarse a esta especial convocatoria cinéfila pueden retirar desde mañana martes las invitaciones en el citado departamento de Cultura, situado en la segunda planta del consistorio. Habrá disponibles 50 pases gratuitos para presenciar la proyección, y hay que aclarar que la calificación por edades de la película establece que está recomendado para mayores de 16 años.

Aunque la proyección de este título, rodado en este enclave estradense en el año 1972, está fijada para las 19:30 horas, se invita a los asistentes a estar en el Pazo de Oca a las 19:00 porque, si el tiempo lo permite, se realizará una visita por las localizaciones que aparecen en la película.

Otras películas y magia

No será la de Oca la única cita del Panic para este viernes, ya que también está programada la proyección de Devúelvemela en Minicines Central (22:30). Antes, el público podrá disfrutar del corto Menú del día.

Y antes de que baje el telón de la presente edición del festival, habrá tiempo para la magia. Este sábado, en el Teatro Principal y a las 20:00 horas, está previsto el espectáculo de ilusionismo y misterio a cargo de Luis Boyano. Este mago atesora galardones como el del Círculo Ilusionistas Profesionales, el Premio Nacional de Magia, o la Viera de Honor a la Calidad Artística.