Fenosa insta a limpiar la biomasa de la red eléctrica
REDACCIÓN
Vila de Cruces
UFD Distribución Electricidad recuerda a los vecinos de Cruces el deber de gestionar la biomasa en una granja de 5 metros desde la proyección de los conductores eléctricos más externos. Los terrenos afectados pueden consultarse en el tablón de edictos del Concello. Si desde la publicación los dueños no eliminaron esa biomasa, la propia eléctrica se encargará de las tareas.
