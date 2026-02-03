Ejercicio para vivir mejor

El bienestar físico contribuye a equilibrar el emocional y mantenerse activo es fundamental para ganar calidad de vida, sobre todo para las personas que a diario transitan entre la peligrosa senda de la mesa del despacho y el sofá de casa. Alberto López es un lalinense que acaba de abrir un centro fitness en plena urbanización de O Regueiriño, en la prolongación de la calle Molinera. Después de en torno a una década de trabajo como asesor tomó la decisión de montar su propia empresa: Centro Fitness Alberto López.

En su jornada de apertura, ayer, recibió decenas de visitantes para interesarse por unas instalaciones que abarcan 210 metros cuadrados, aunque la superficie destinada a sala ronda los 170. Este profesional, de 36 años y natural de la parroquia rodeirense de Pedroso, lleva 18 años entrenando y mejorando conocimientos para, ahora, poder trasladárselos a sus clientes. Insiste en la necesidad de incluir el ejercicio anaeróbico en la actividad física más allá de otras pautas más comunes y simples como caminar o correr despacio. «Recoméndano os médicos; os exercicios de forza son esenciais para calquera», comenta Alberto López entre máquinas de musculación y de ejercicio de última generación. Subraya que las prácticas de fuerza están recomendadas ya para adolescentes, pero también son positivas para un octogenario. «Son beneficiosas para previr doenzas e mellorar a saúde en cuestións como unha dor de costas, nunha perna ou nos hombreiros», comenta.

Su establecimiento permite un acceso libre a las personas que deseen realizar una actividad física concreta, pero insiste en que apuesta claramente por el asesoramiento integral; es decir, trabajar como un entrenador personal que busca las necesidades de cada cliente y les aporta soluciones. Durante años asesoró a amigos con modelos de entrenamiento que combinan, en muchos casos, la práctica deportiva con una alimentación saludable. «Estoy moi contento, a verdade é que contaba que viñera xente, pero non tanta como pasou polas nosas instalacións», manifiesta, en relación a la respuesta del público en la jornada inaugural de su gimnasio.