Ejercicio para vivir mejor
Centro Fitness Alberto López es un centro de actividad física que acaba de abrir sus puertas en Lalín. Su dueño acumula casi dos décadas de conocimiento de prácticas con las que mejorar, a través del ejercicio, la calidad de vida.
El bienestar físico contribuye a equilibrar el emocional y mantenerse activo es fundamental para ganar calidad de vida, sobre todo para las personas que a diario transitan entre la peligrosa senda de la mesa del despacho y el sofá de casa. Alberto López es un lalinense que acaba de abrir un centro fitness en plena urbanización de O Regueiriño, en la prolongación de la calle Molinera. Después de en torno a una década de trabajo como asesor tomó la decisión de montar su propia empresa: Centro Fitness Alberto López.
En su jornada de apertura, ayer, recibió decenas de visitantes para interesarse por unas instalaciones que abarcan 210 metros cuadrados, aunque la superficie destinada a sala ronda los 170. Este profesional, de 36 años y natural de la parroquia rodeirense de Pedroso, lleva 18 años entrenando y mejorando conocimientos para, ahora, poder trasladárselos a sus clientes. Insiste en la necesidad de incluir el ejercicio anaeróbico en la actividad física más allá de otras pautas más comunes y simples como caminar o correr despacio. «Recoméndano os médicos; os exercicios de forza son esenciais para calquera», comenta Alberto López entre máquinas de musculación y de ejercicio de última generación. Subraya que las prácticas de fuerza están recomendadas ya para adolescentes, pero también son positivas para un octogenario. «Son beneficiosas para previr doenzas e mellorar a saúde en cuestións como unha dor de costas, nunha perna ou nos hombreiros», comenta.
Su establecimiento permite un acceso libre a las personas que deseen realizar una actividad física concreta, pero insiste en que apuesta claramente por el asesoramiento integral; es decir, trabajar como un entrenador personal que busca las necesidades de cada cliente y les aporta soluciones. Durante años asesoró a amigos con modelos de entrenamiento que combinan, en muchos casos, la práctica deportiva con una alimentación saludable. «Estoy moi contento, a verdade é que contaba que viñera xente, pero non tanta como pasou polas nosas instalacións», manifiesta, en relación a la respuesta del público en la jornada inaugural de su gimnasio.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló
- Vecinos de Vigo sufren el duro invierno también en sus propias casas: «Estos pisos no están para vivir y la Sareb echa balones fuera»