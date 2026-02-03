Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cubela aborda con Vázquez mejoras de agua y saneamiento

El alcalde y la conselleira revisan carencias, sobre todo en las parroquias del rural

Cubela y Vázquez, durante su reunión. | Mónica Arcay

Redacción

Cerdedo-Cotobade

La Xunta de Galicia y el Concello de Cerdedo-Cotobade analizaron las principales necesidades del municipio en saneamiento y abastecimiento para reforzar las dotaciones actuales, con especial atención al servicio en parroquias y núcleos rurales.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, trasladó al alcalde, Jorge Cubela, que Augas de Galicia prevé convocar a comienzos de este año varias líneas de subvenciones para impulsar obras y actuaciones vinculadas a estos servicios, dirigidas principalmente a entidades locales. En total, serán ocho órdenes de ayudas programadas para 2026, con un presupuesto global de 9,3 millones de euros, un 22% más que el paquete del año pasado. Además, la conselleira animó al Concello a aprovechar estas convocatorias para pequeñas mejoras y para optimizar el sistema de depuración y la traída municipal.

Presupuesto

Medio Ambiente enmarca este apoyo en el presupuesto de Augas de Galicia para 2026, de 151,7 millones de euros (un 5,5% más que en 2025), del que el 70% se destinará a abastecimiento y saneamiento (108,7 millones) y 73,6 millones a inversiones en infraestructuras hidráulicas.

