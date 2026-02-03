Crespo demanda a Política Social más plazas en las escuelas infantiles

El alcalde de Lalín, José Crespo, trasladó a la conselleira de Política Social, Fabiola García, la necesidad existente de nuevas plazas de educación infantil para seguir fortaleciendo la conciliación familiar que, en los últimos años, fue más fácil para las familias por a la implantación de la gratuidad de esta etapa educativa en los centros gallegos.

PEF

La conselleira avanzó que la Xunta ya está ultimando la apertura del Punto de Encontro Familiar (PEF) de Lalín, que dará servicio a Deza y que previsiblemente estará en marcha esta primavera. Destacó la importancia para las familias que no tendrán que desplazarse largas distancias para cumplir con los regímenes judiciales de visitas. Crespo acudió a la reunión junto al edil Avelino Souto.