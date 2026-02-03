Cae un roble sobre una pista del núcleo de Muimenta
Un roble centenario se desplomó ayer sobre una de las pistas del núcleo de Muimenta. Algunas de las ramas afectaron al cableado eléctrico, por lo que algunos vecinos quedaron sin suministro eléctrico durante un corto espacio de tiempo. El árbol se desplomó de raíz, por lo que los residentes en esta aldea creen que pudo haber secado, al margen de que las intensas borrascas de las últimas semana acelerasen ese desprendimiento. Efectivos del GES se desplazaron a la aldea para cortar las ramas que impedían la circulación por la pista.
