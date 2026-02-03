Bordado palestino para conmemorar el Día de la Paz
Los y las estudiantes del instituto Pintor Colmeiro, de Silleda, conmemoraron el viernes el Día de la Paz con el comienzo de un taller de bordado de tatreez, que es un bordado tradicional palestino. El equipo de la biblioteca y del equipo de normalización lingüística invita tanto al alumnado como al equipo docente a sumergirse en esta arte popular que en 2021 la Unesco reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este bordado se emplea en vestidos y pañuelos, pero también en obras de arte y cartelería.
