El BNG exige a la Xunta el arreglo de la PO-213 de forma inmediata
REDACCIÓN
El BNG de A Estrada denuncia el estado de abandono absoluto en el que se encuentra la carretera autonómica PO-213, que va de Aguións a Ponte Ulla, concretamente, en el tramo de 1,5 kilómetros entre el cruce del puente de Sarandón y el Areal de Berres. Su portavoz municipal, Xoán Reices, califica la situación de «insostible e de alto risco para a seguridade vial».
Desde la formación nacionalista indican que, con motivo de la última edición del rally, se realizó un arreglo parcial desde el puente de Sarandón hacia A Estrada, pero no hacia Ponte Ulla. «É imposible circular a máis de 40 sen comprometer a seguridade do vehículo», explica Reices,que añade que cientos de vecinos y vecinas de Arnois, Berres y Ribeira lo usan a diario en su conexión con Santiago, Vedra o Teo. El BNG exige la licitación inmediata de las obras de pavimentación y mejora de la seguridad, un proceso que está en marcha y que la Xunta anunciaba el domingo que estaría listo antes del verano.
