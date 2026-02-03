El Bloque de Lalín repara en la caída de cotizantes durante el mes de diciembre

El BNG de Lalín afirma que de nuevo con los últimos datos oficiales del Instituto Galego de Estatística de las afiliaciones medias a la Seguridad Social la deriva económica peligrosa en la que está nuestro ayuntamiento. Indica que los últimos datos referidos al mes de diciembre de 2025 señalan que casi 6 de cada 10 de los ayuntamientos de toda Galicia crecieron o mantuvieron sus afiliaciones medias, y en el caso del país subieron un 1,3% las afiliaciones. En este contexto positivo, de nuevo el ayuntamiento de Lalín está entre los peores de la comarca de Deza y del resto de Galicia.

Mientras la media gallega aumentó sus afiliados a la seguridad social, en Lalín las afiliaciones medias bajaron entre noviembre y diciembre pasados en casi un 0,5%. En solo un mes el municipio, añade, perdió 40 afiliaciones de media, lo que representa más del 50% del descenso de las afiliaciones a la Seguridad Social en toda la comarca . El BNG lalinense destaca que «preocupa especialmente nun concello no que o 60% da nosa economía pivota sobre o sector servizos». Su responsable local, Mari Fernández Sanmartín afirma que este balance «debería ter feito saltar as alarmas en calquera goberno municipal que se considere responsable e teña un proxecto de futuro para a veciñanza». Fernández, en este sentido, añade que «lamentablemente asistimos a un pasotismo irresponsable de gobernantes con responsabilidades que prefiren mirar cara outro lado e seguir para adiante coa súa política de pan e circo e vender fume mentres o noso concello se desangra», concluye.