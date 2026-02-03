Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Turísticos GaliciaAsesinato machista en MosSentencia europea AP-9Viviendas Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026
instagramlinkedin

El Bloque de Lalín repara en la caída de cotizantes durante el mes de diciembre

Mari Fernández reclama al gobierno local «políticas económicas para a xente»

REDACCIÓN

Lalín

El BNG de Lalín afirma que de nuevo con los últimos datos oficiales del Instituto Galego de Estatística de las afiliaciones medias a la Seguridad Social la deriva económica peligrosa en la que está nuestro ayuntamiento. Indica que los últimos datos referidos al mes de diciembre de 2025 señalan que casi 6 de cada 10 de los ayuntamientos de toda Galicia crecieron o mantuvieron sus afiliaciones medias, y en el caso del país subieron un 1,3% las afiliaciones. En este contexto positivo, de nuevo el ayuntamiento de Lalín está entre los peores de la comarca de Deza y del resto de Galicia.

Mientras la media gallega aumentó sus afiliados a la seguridad social, en Lalín las afiliaciones medias bajaron entre noviembre y diciembre pasados en casi un 0,5%. En solo un mes el municipio, añade, perdió 40 afiliaciones de media, lo que representa más del 50% del descenso de las afiliaciones a la Seguridad Social en toda la comarca . El BNG lalinense destaca que «preocupa especialmente nun concello no que o 60% da nosa economía pivota sobre o sector servizos». Su responsable local, Mari Fernández Sanmartín afirma que este balance «debería ter feito saltar as alarmas en calquera goberno municipal que se considere responsable e teña un proxecto de futuro para a veciñanza». Fernández, en este sentido, añade que «lamentablemente asistimos a un pasotismo irresponsable de gobernantes con responsabilidades que prefiren mirar cara outro lado e seguir para adiante coa súa política de pan e circo e vender fume mentres o noso concello se desangra», concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
  2. La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
  3. La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
  4. Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
  5. Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
  6. Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
  7. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
  8. Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló

La afiliación de extranjeros se duplica en cinco años: ya son 1.443 los que trabajan

Los vecinos de Figueiroa denuncian el mal estado de la carretera y el parque

Clara Torres, nutricionista: «No nos podemos comparar con una instagramer que entrena cuatro horas al día»

El Xesús Golmar y el origen de la vida

Las protestas contra Educación llegan al Laxeiro con un cierre reivindicativo

El Bloque de Lalín repara en la caída de cotizantes durante el mes de diciembre

Crespo demanda a Política Social más plazas en las escuelas infantiles

Rosana Prieto, Raíña Lupa 2026 en Eira da Xoana

Tracking Pixel Contents