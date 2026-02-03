La biblioteca de A Estrada crece en usuarios y préstamos de libros

La biblioteca municipal de A Estrada, localizada en la Casa das Letras, vive un momento dulce. Tanto es así que las estadísticas con las que este servicio cerró el ejercicio 2025 ponen de manifiesto que crece por quinto año consecutivo, tanto en el incremento de usuarios como en el volumen de préstamos bibliográficos. Según los datos facilitados por el bibliotecario estradense, Aarón Cabado, estos últimos quedaron a solo un ejemplar de totalizar los 8.000 anuales.

La biblioteca cerró el último año de referencia con 2.076 usuarios, lo que supone 289 carnés más que en 2024. De estos nuevos integrantes, 174 son adultos y 115 se corresponden con altas de lectores infantiles. De todos estos socios, 810 emplearon el servicio de préstamo domiciliario de los volúmenes alojados en la Casa das Letras, 90 más que el año anterior. Todos estos datos dan cuenta de la buena salud de un servicio que ofrece, además, espacio para el estudio, actividades de animación a la lectura, presentaciones de libros o un Club de Lectura, entre otras propuestas de índole cultural.

En las estadísticas que confecciona la biblioteca se puede observar un inicio del año bastante estable en cuanto a los préstamos mensuales. Después del bajón que siempre acompaña a la temporada estival, los últimos cuatro meses del año registraron un importante movimiento, con picos como el correspondiente a octubre, con 974 préstamelos.

La evolución de los préstamos bibliográficos en la Casa de las Letras muestra una línea marcadamente ascendente. Si se atiende al último lustro, los 928 préstamos de 2020 crecieron en 2021 hasta los 1.505. Al año siguiente, en 2022, fueron ya 3.513, que subirían hasta los 6.150 en el año 2023. En 2024 fueron ya un total de 7.113, que subieron a 7.999 en 2025.

La concejala estradense de Cultura, Lucía Seoane, reconoció la apuesta que se viene haciendo por incrementar y actualizar los fondos de la biblioteca municipal de A Estrada, con una adquisición mantenida de ejemplares para que los usuarios puedan encontrar en el servicio novedades bibliográficas, tanto para el público adulto como para aquellos que se adentran o profundizan en el mundo de la lectura. «Con mucha frecuencia vamos sumando volúmenes, intentando que el fondo sea lo más variado y actualizado posible y pretendiendo que todos los lectores puedan encontrar esos títulos que desean leer o consultar”, señaló Seoane.

Aunque no se puede precisar el número de incorporaciones exactas de 2025 a los fondos bibliográficos de la Casa das Letras, ya que en la cifra del año computan volúmenes que ya pertenecían a la biblioteca pero que se incorporaron en el último ejercicio a la base de datos, sí se puede conocer la cifra global: 21.215 ejemplares.

Las redes sociales está siendo un aliado interesante para la biblioteca de A Estrada. Con un perfil del servicio bastante activo, los usuarios pueden conocer las novedades que se van incorporando al catálogo, las recomendaciones estacionales o las actividades propuestas. Aunque los pedidos -para los que se cuenta, en la medida de lo posible, con las librerías de A Estrada- son mayores, el servicio intenta sacar cada semana lotes de entre ocho o diez libros para que los usuarios vayan conociendo las novedades.