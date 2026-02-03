Abren el plazo para presentarse al premio Maruja Gutiérrez

Hoy se abre el plazo de presentación de candidaturas al XX Premio ás Mulleres Maruja Gutiérrez, una iniciativa del Concello de Lalín con motivo del 8 de marzo. El extracto de las bases, disponibles en el consistorio, fue publicado ayer en el BOP y establece que hasta el día 26 se podrán trasladar las candidaturas.

El certamen cuenta con las categorías Toda unha vida, Xoven empresaria y Mulleres en Movemento.