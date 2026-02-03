Abades organiza un concurso de disfraces el sábado

La parroquia silledense de Abades celebra este sábado, día 7, su carnaval, con una comida a partir de las 14.00 horas, en el centro cultural, y que cuesta 25 euros por persona. El menú incluye sopa, cocido, postres, filloas, café y licores. Las personas interesadas pueden anotarse hasta mañana miércoles. La velada estará amenizada por el dúo musical Cristina & Lucía e incluye un concurso de disfraces a lo largo de la tarde.