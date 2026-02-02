Los vecinos de Filloi se plantan ante la antena de 40 metros de On Tower

Desde la Asociación Veciñal Sociocultural Alarma na Terra de Montes, informaron que los residentes de Filloi, un lugar de la parroquia de Aciveiro, en el Concello de Forcarei, elevaron ayer vía telemática una solicitud formal de paralización cautelar de las obras de una torre de telecomunicaciones de 40 metros de altura. On Tower Telecom Infraestructuras es la empresa que prevé ejecutar la obra en una parcela situada muy próxima a las viviendas de la aldea. Según la documentación del proyecto, prestará servicio inicialmente a Orange, quedando abierta su utilización futura por parte de otras operadoras.

Pintadas de protesta en la carretera cercana a la obra. / Cedida.

La decisión se produce después de que los vecinos se dirigiesen formalmente a la empresa promotora solicitando que desistiese voluntariamente de la ubicación elegida, con estas palabras: «Solicitámoslles que sexan sensibles ao sentir unánime do vecindario e que desistan voluntariamente da instalación da antena na ubicación actualmente plantexada, evitando así un conflito social, administrativo e xudicial que entendemos innecesario e perfectamente evitable». Un sentir que Alarma na Terra de Montes comparte con los habitantes de Filloi

Según explican los residentes, la respuesta de la empresa fue mantener su intención de llevar a cabo la instalación, sin atender a la oposición vecinal ni valorar alternativas alejadas de las viviendas. La solicitud de paralización llega también tras constatar la inminencia del inicio de las obras. Según relatan los vecinos, el pasado viernes se colocaron piquetas de señalización en la finca, y en la tarde del sábado se desplazó maquinaria pesada al lugar, con la previsión, según indicaron los propios operarios, de comenzar hoy mismo con la excavación.

Noticias relacionadas

Con la solicitud presentada ante el Concello de Forcarei, los residentes piden que antes de que las obras avancen se adopten medidas de cautela y se revise la actuación, evitando hechos en un proyecto que afecta directamente a la calidad de vida de la población local. «Non estamos en contra das telecomunicacións nin da mellora da cobertura, pero existen emprazamentos alternativos», indican. También reclaman que el Concello medie con On Tower y Orange para que reconsiderar la ubicación de la torre y buscar una alternativa compatible con el servicio y el respeto al rural habitado.