Seis empresas optan a renovar tres vías a su paso por A Estrada y Agolada

La Xunta de Galicia ha recibido seis ofertas para ejecutar las obras de refuerzo del firme en las vías PO-841 y PO-213, a su paso por A Estrada, y en la PO-840, en el municipio de Agolada, con un presupuesto superior a los 3,6 millones de euros.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas prevé adjudicar el contrato e iniciar los trabajos en el primer semestre del presente año. Las actuaciones cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses y se centran en la rehabilitación de la capa de rodadura, con reposición de marcas viales y limpieza del drenaje para mejorar las condiciones de circulación y de seguridad en los tramos afectados.

En la PO-841, que discurre entre Pontevea y A Estrada, se acondicionará un tramo de más de 6,3 kilómetros, entre los puntos kilométricos 11+760 y 18+085, con intervenciones puntuales en las rotondas hasta el 21+510. En la PO-213 (A Estrada-Ponte Ulla), la actuación se repartirá en varias zonas a lo largo de 15,3 kilómetros.

La mejora del firme en la PO-840 (Melide-Agolada) se ejecutará en un tramo de 9,8 kilómetros entre los puntos 58+960 y 68+766. Además de la renovación del asfalto, se repondrán las marcas viales longitudinales y transversales, y se acometerán trabajos de conservación y limpieza del sistema de drenaje existente.