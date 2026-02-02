Las rutas jacobeas de la zona suman 123 peregrinos en el mes de enero
REDACCIÓN
La Oficina do Peregrino indica que en enero llegaron a Santiago 2.520 peregrinos, de los que 123 cubrieron algunas de las rutas jacobeas que discurren por Deza o Tabeirós-Montes. En concreto, de esos 123 caminantes 62 realizaron la ruta de la Vía de la Plata, 55 llegaron por el Camino de Invierno y los 5 restantes, por la Ruta da Geira.
Esos 123 peregrinos suponen un descenso en relación a los 189 de diciembre, repartidos entre los 99 de la Vía da Plata, los 57 del Camino de Invierno, los 32 del Camino da Geira e dos Arrieiros y 1 del Camiño Miñoto. Como de costumbre, a nivel general la ruta más empleada es el Camino Francés, por el que pasaron 1.121 de esos 2.529 caminantes totales. Le siguen el Portugués, con 582 usuarios, y el Portugués da Costa, con 395. Por origen, ocupan los tres primeros puestos los caminantes de distintos puntos de España (784), los de Corea (229) y los de Estados Unidos (216). Hay 581 personas que en enero realizaron una ruta jacobea por un motivo religioso, otros 941 combinan causas religiosas y de otra índole y los 409 restantes por una causa ajena a la religión.
