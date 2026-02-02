Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las rutas jacobeas de la zona suman 123 peregrinos en el mes de enero

REDACCIÓN

Lalín

La Oficina do Peregrino indica que en enero llegaron a Santiago 2.520 peregrinos, de los que 123 cubrieron algunas de las rutas jacobeas que discurren por Deza o Tabeirós-Montes. En concreto, de esos 123 caminantes 62 realizaron la ruta de la Vía de la Plata, 55 llegaron por el Camino de Invierno y los 5 restantes, por la Ruta da Geira.

Esos 123 peregrinos suponen un descenso en relación a los 189 de diciembre, repartidos entre los 99 de la Vía da Plata, los 57 del Camino de Invierno, los 32 del Camino da Geira e dos Arrieiros y 1 del Camiño Miñoto. Como de costumbre, a nivel general la ruta más empleada es el Camino Francés, por el que pasaron 1.121 de esos 2.529 caminantes totales. Le siguen el Portugués, con 582 usuarios, y el Portugués da Costa, con 395. Por origen, ocupan los tres primeros puestos los caminantes de distintos puntos de España (784), los de Corea (229) y los de Estados Unidos (216). Hay 581 personas que en enero realizaron una ruta jacobea por un motivo religioso, otros 941 combinan causas religiosas y de otra índole y los 409 restantes por una causa ajena a la religión.

