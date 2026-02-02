Recycling carga su camión solidario

Unas 35 personas participaron ayer en la convocatoria de la oenegé lalinense Recycling para cargar el material con el que la entidad acudirá al UniRaid 2026, el rally solidario de orientación que se celebra en Marruecos del 7 al 14 de febrero. La jornada, marcada por el trabajo en cadena y el ambiente de colaboración, terminó con pinchos elaborados por Álex Iglesias.

La expedición pone rumbo al país norteafricano el jueves, adelantando el viaje para completar el traslado del cargamento en camión, con previsión de cruzar el sábado 7 y regresar el 14. El envío incluye 180 bicicletas revisadas y 20 patinetes y monopatines. A mayores, Recycling transporta un lote de ropa y material médico y deportivo, con destino a centros educativos y sanitarios de áreas remotas, que la organización irá repartiendo etapa a etapa.