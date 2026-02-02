Parada celebra o Entroido coa volta dos mecos e chocolatada
REDACCIÓN
Silleda
A parroquia silledense de Parada recupera para a semana do Entroido a tradición dos mecos, que volverán aparecer por distintos puntos da aldea, enchendo de retranca e sorpresa espazos tan coñecidos como fontes, lavadoiros e mazadoiros. A programación terá o seu momento central na festa que se celebrará na Casa da Escola o sábado 14, a partir das 22:00 horas.
A noite contará con pinchos e postres típicos e estará amenizada cunha actuación musical e baile de disfraces a cargo de DJ Smile. A organización anuncia que haberá chocolatada e sorteos durante a noite.
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- La Roma se lleva a Bryan Zaragoza
- Detenidos en Vigo una empleada del hogar y su marido por sustraer y vender joyas valoradas en más de 3.300 euros
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno
- Uber recoge pasajeros en una parada de taxis en las fiestas de San Blas