Parada celebra o Entroido coa volta dos mecos e chocolatada

A parroquia silledense de Parada recupera para a semana do Entroido a tradición dos mecos, que volverán aparecer por distintos puntos da aldea, enchendo de retranca e sorpresa espazos tan coñecidos como fontes, lavadoiros e mazadoiros. A programación terá o seu momento central na festa que se celebrará na Casa da Escola o sábado 14, a partir das 22:00 horas.

A noite contará con pinchos e postres típicos e estará amenizada cunha actuación musical e baile de disfraces a cargo de DJ Smile. A organización anuncia que haberá chocolatada e sorteos durante a noite.