El Padre Xiao da su divertido sermón en la Residencia

El humorista local Antonio Xiao Caramés, más conocido como el Padre Xiao, actuó ayer en la Residencia de Maiores de A Estrada para los usuarios del Centro Sociocomunitario. Con su clásico espectáculo y con una audiencia que se lo pasó en grande con sus chistes, el artista se prepara ya para el Entroido, una fecha que lleva disfrutando durante décadas. Además, este año se cumplirán 40 años del nacimiento de su personaje, cuando este vecino, con apenas 14 años, inventó al Padre Xiao en una actuación del Entroido de su parroquia, Arnois.