A Estrada acusa el desgaste demográfico del rural pese a la mejora en 23 parroquias

La evolución demográfica de A Estrada vuelve a torcerse tras el respiro de 2024. Suma 20.101 habitantes a 1 de enero del año pasado, 32 menos que en el anterior, cuando había crecido en 52. El retroceso llega con un matiz relevante: crecen 23 de las 51 parroquias (frente a las 17 del balance anterior), mientras 24 pierden población y 4 se mantienen sin cambios: Cora, Lagartóns, Loimil y Santo André de Vea.

Entre las parroquias que más aportan al crecimiento destacan Codeseda, que gana 23 vecinos y totaliza 354, un impulso muy concentrado A Sagrada, con 16 más y 67 en total; Cereixo, que tiene 10 más; o Santa Cristina de Vea, con 9; mientras que en siete aumentan parroquias con peso, como Berres, en donde A Igrexa pasa de 3 a 11, Matalobos, Couso y Toedo. En términos relativos, el mayor incremento corresponde a Sabucedo, con un 13,3%, al ganar 4 vecinos.

En el lado opuesto, las pérdidas más acusadas se registran en Ribeira, que cede 13; Arnois, con 12; San Xurxo de Vea, con 11; Aguións y Remesar, con 10 –el mayor descenso relativo, un 7,8%–; Castro, con 9; Ouzande, con 8, quedando con 314; y Moreira, Parada y Santeles, con 7.

San Paio de A Estrada sigue siendo el gran motor municipal: reúne 9.731 vecinos, casi la mitad del total (48,4%), aunque cede 6 respecto al año anterior. El comportamiento interno explica el signo negativo: la villa de A Estrada sube hasta 8.480 habitantes (+13), mientras Figueiroa de Arriba baja a 1.070 (-11) y Figueiroa de Abaixo cae a 90 (-6).

Los núcleos rurales que llegan al centenar de empadronados son: Os Bolos (Lagartóns) , que sigue en 161; Berres, con 152 (-1); Matalobos, con 106 (+2); y, en Santeles, Godoi-Carricova e Fondevila, que repite 104, y Renda e Traspedra, que cae a 102 (-3). A Aldea Grande (Remesar) cede 8 y queda en 97.

Repiten las once aldeas despobladas: O Souto (Agar), O Preguecido (Aguións), A Calzada (Arnois), As Carballas de Abaixo (Barbude), O Coto (Codeseda), O Ouzamerxe (Guimarei), Xestás (Liripio), O Pinal (Oca), Os Muros (Parada), Vilanova (Remesar) y Cruxeira (Santeles).