Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato machista en MosManifestación sanidadGetafe - CeltaBalaídos MundialEntrevista Abel CaballeroVirus sincital Chuvi
instagramlinkedin

A Estrada acusa el desgaste demográfico del rural pese a la mejora en 23 parroquias

Codeseda lidera el crecimiento absoluto (23) y Sabucedo, en porcentaje (13%), mientras que Ribeira, Arnois y San Xurxo de Vea pierden más de una decena

La parroquia capitalina cede seis pese al avance del núcleo urbano

Codeseda es la parroquia que más habitantes gana.

Codeseda es la parroquia que más habitantes gana. / Bernabé/Javier Lalín

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

A Estrada

La evolución demográfica de A Estrada vuelve a torcerse tras el respiro de 2024. Suma 20.101 habitantes a 1 de enero del año pasado, 32 menos que en el anterior, cuando había crecido en 52. El retroceso llega con un matiz relevante: crecen 23 de las 51 parroquias (frente a las 17 del balance anterior), mientras 24 pierden población y 4 se mantienen sin cambios: Cora, Lagartóns, Loimil y Santo André de Vea.

Entre las parroquias que más aportan al crecimiento destacan Codeseda, que gana 23 vecinos y totaliza 354, un impulso muy concentrado A Sagrada, con 16 más y 67 en total; Cereixo, que tiene 10 más; o Santa Cristina de Vea, con 9; mientras que en siete aumentan parroquias con peso, como Berres, en donde A Igrexa pasa de 3 a 11, Matalobos, Couso y Toedo. En términos relativos, el mayor incremento corresponde a Sabucedo, con un 13,3%, al ganar 4 vecinos.

En el lado opuesto, las pérdidas más acusadas se registran en Ribeira, que cede 13; Arnois, con 12; San Xurxo de Vea, con 11; Aguións y Remesar, con 10 –el mayor descenso relativo, un 7,8%–; Castro, con 9; Ouzande, con 8, quedando con 314; y Moreira, Parada y Santeles, con 7.

San Paio de A Estrada sigue siendo el gran motor municipal: reúne 9.731 vecinos, casi la mitad del total (48,4%), aunque cede 6 respecto al año anterior. El comportamiento interno explica el signo negativo: la villa de A Estrada sube hasta 8.480 habitantes (+13), mientras Figueiroa de Arriba baja a 1.070 (-11) y Figueiroa de Abaixo cae a 90 (-6).

Los núcleos rurales que llegan al centenar de empadronados son: Os Bolos (Lagartóns) , que sigue en 161; Berres, con 152 (-1); Matalobos, con 106 (+2); y, en Santeles, Godoi-Carricova e Fondevila, que repite 104, y Renda e Traspedra, que cae a 102 (-3). A Aldea Grande (Remesar) cede 8 y queda en 97.

Noticias relacionadas y más

Repiten las once aldeas despobladas: O Souto (Agar), O Preguecido (Aguións), A Calzada (Arnois), As Carballas de Abaixo (Barbude), O Coto (Codeseda), O Ouzamerxe (Guimarei), Xestás (Liripio), O Pinal (Oca), Os Muros (Parada), Vilanova (Remesar) y Cruxeira (Santeles).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents