Bandadas de garzas reales en el paseo del Pontiñas

Las garzas reales (Ardea cinerea) se concentran en zonas húmedas para pasar el invierno. En el caso de Lalín hay bandadas ya sedentarias, a las que se les suman varios ejemplares que migran desde las zonas más frías de Europa. Este domingo los usuarios del paseo fluvial del Pontiñas pudieron verlas en las parcelas más próximas al cauce. La garza real recuperó su población en el interior gallego, a pesar de que años atrás aparecieron ejemplares muertos a perdigonazos porque se creía que era uno de los principales depredadores de las truchas.