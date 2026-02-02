Alvariza vuelve a rozar la excelencia en su quinta edición

Para saber si un evento tiene éxito o no, los métodos más efectivos son comprobar si apenas hay plazas de aparcamiento libres en el entorno y si los restaurantes tienen clientes. Las dos condiciones se cumplieron este fin de semana, y sobre todo ayer, con la quinta edición de la Feira Internacional de Apicultura de Lalín Alvariza: el goteo de turistas fue constante desde media mañana y la zona de O Regueiriño, normalmente sin vehículos en fin de semana, estaba casi al completo.

Jóvenes y mayores probaron mieles de colmenares gallegos. / Bernabé/Javier Lalín

El organizador de la feria, David Liñares, mostraba ayer su satisfacción con el certamen. «Houbo moita xente, e tivemos sorte porque veu bo tempo, ao non chover». En cuanto al volumen de ventas del medio centenar de productores y empresas de maquinaria para colmenas, Liñares indica que el balance es positivo. Al margen de los stands, durante los dos días la programación ofreció obradoiros infantiles, con colas en algunos como el de elaboración de galletas, y talleres-degustación en los que se completó el aforo de 40 personas. Estos talleres contaron con la intervención los chefs Álex Iglesias, Cecilia Sanmartín y José Manuel Mallón, amén del co-fundador de Trasdeza Natur Rosendo Estévez. También volvieron a cosechar un nutrido público las catas de mieles de la IXP Mel de Galicia, así como la de hidromiel.

Participantes en uno de los tallereres-degustación. | / Bernabé/Javier Lalín

La tregua que concedió la lluvia a las tierras dezanas permitió también que ayer se organizase una ruta de senderismo, de la mano de Roteiros de Lalín, por las alvarizas de Moa y Zobra. En la conocida como «Andaina Abelleira» cerca de 30 personas cubrieron 12 kilómetros para visitar una decena de alvarizas. Estas construcciones circulares de piedra evitaban el ataque de los osos a las colmenas y hoy en día alguna todavía sigue en activo, como la de Zobra al pie del río. La caminata tuvo como guía a Daniel, un apicultor de Moa, y permitió a los participantes disfrutar también de la belleza de la Serra do Candán.

Foto de grupo de la ruta de senderismo ante la alvariza de Zobra. / Roteiros de Lalín

Roteiros de Lalín ya realizó otras dos rutas vinculadas con el mundo apícola y dentro de la programación de la feria. Hablamos de las alvarizas de Catasós y de Vilatuxe. La idea era volver a recorrerlas este año, pero las borras obligaron a suspender el itinerario por las de Catasós.