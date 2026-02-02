El 18.699 lleva 45 años dando suerte

La suerte que esquivó A Estrada durante los sorteos de Navidad y del Niño volvió esta vez, dejando en la Administración de Lotería Número 1 del municipio el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado esta semana. El número vendido que resultó premiado fue el 18.699, dotado con 120.000 euros a la serie y 12.000 euros por décimo. Un premio que, según confirma su responsable, Ángeles Bahamonde, quedó íntegramente aquí.

"Es un número que viene fijo, lo tenemos desde hace muchísimos años, yo creo que desde que abrimos, en el año 81", explica ella, quien detalla que se trata de uno de los números tradicionales de la administración. "El 18.699 llega cada semana durante todo el año y también forma parte de los envíos de los sorteos extraordinarios de Navidad y Reyes", indica. En esta ocasión, la serie completa, los diez décimos, fue vendida en ventanilla por ella.

En total, 120.000 euros repartidos entre sus clientes habituales, aunque desde la administración no pueden concretar si alguno de esos compradores adquirió más de un décimo: "Eso no lo recuerdo, sé que fueron todos en ventanilla y a clientes de aquí, pero no podría asegurar si alguien llevó varios". El premio se confirmó a última hora de la tarde del sábado, por lo que por el momento, ningún agraciado se pudo acercar aún a la administración. En cualquier caso, Bahamonde recordó que "los premios de esos importes se cobran a través de las entidades bancarias, aquí no los podemos pagar". Más allá de la cuantía, subraya el valor simbólico del premio: "Es un premio bonito, porque son 12.000 euros por décimo, y que aparte ahora en plena cuesta de enero y febrero vienen de maravilla".

Esta recompensa llega en un momento especialmente oportuno para la administración, cerrando un mes de enero con muy buen sabor de boca. "Terminar el mes dando un segundo premio siempre es una alegría muy grande", afirma Ángeles. Aunque en Navidad y Reyes los premios repartidos fueron menores, este golpe de suerte sirve como estímulo tanto para ellos como para que los clientes vuelvan a animarse.

En cuanto a la participación, reconoce el descenso habitual tras las fechas navideñas, pero sin alarma: "Cuando se acaban los Reyes se nota el bajón, hay menos volumen de gente, pero todos los años es igual". Aun así, destaca que la actividad se mantiene gracias, sobre todo, a los grandes botes acumulados en algunos juegos. "Ahora mismo hay botes muy grandes de la Primitiva y del Euromillones, y eso anima mucho a la gente a jugar", dice Bahamonde. De hecho, menciona sorteos como la Primitiva, con un bote de 93 millones de euros, como uno de los principales atractivos para los participantes en este inicio de año.

Sobre las preferencias actuales de los jugadores, la encargada apunta a los clásicos como los más consolidados. "Quizá los más habituales son la Primitiva y el Bonoloto", señala, aunque también destaca el buen funcionamiento de juegos más recientes como Eurodreams, cuyo premio principal consiste en 30.000 euros al mes durante 30 años. "Es un premio súper interesante y que se está jugando mucho", añade.

En cuanto a si en su local se nota la venta y el juego online, considera que sigue siendo minoritaria. "Aquí la gente tiene la tradición de venir a la administración, como ir a comprar el pan o el periódico. Quizás la gente joven, que se maneja mejor con la tecnología, pero a la más mayor les hace ilusión venir y charlar", comenta. Lo que sí destaca es su uso de las redes sociales: "Ahí informo a mis clientes de todo, de los botes, premios. Tengo muchos clientes que me siguen y les gusta estar al día".

Tras este segundo premio, administración y clientes tienen ya la vista puesta en el gran sorteo Extraordinario de San Valentín, que se celebrará el 14 de febrero. "Es un sorteo muy atractivo, con 15 millones de euros a un décimo. Ahora al repartir este último esperemos que la gente se anime", remata.