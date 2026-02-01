Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valentín García súmase á nomina da Encomenda do Cocido 2026

José Crespo destaca a súa «relación constante e activa» con Lalín

Valentín García. | | XURXO LOBATO

REDACCIÓN

Lalín

O alcalde de Lalín, José Crespo, anunciou este sábado o nomeamento de Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua da Xunta, como novo Comendador do Cocido 2026, un recoñecemento á súa traxectoria e á súa colaboración co Concello no ámbito cultural e lingüístico.

Segundo explica o rexedor, García Gómez mantivo ao longo dos anos unha relación «constante e activa» con Lalín, participando en distintas iniciativas e prestando apoio cando foi necesario. Pon como exemplo a súa participación como pregoeiro nas Festas das Dores de 2024. Crespo destaca del o seu coñecemento do eido cultural, a visión de traballo e o compromiso coa identidade e a lingua galegas.

Valentín García Gómez naceu en Abades (Silleda) en 1970. É licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, con formación complementaria en Administración Local, Dereito e Música. Desenvolveu boa parte da súa carreira na administración municipal, con responsabilidades ligadas á cultura e á normalización lingüística. Participou na creación e posta en marcha da Rede de Dinamización Lingüística impulsada pola Xunta. Desde 2012 ocupa o cargo de secretario xeral da Lingua.

Na Encomenda do Cocido 2026 xa figuran, entre outros, o cirurxián Diego González Rivas –pregoeiro da feira–, a escritora e psicóloga Irene Villa ou o seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente.

