Taller culinario infantil en el Novo Mercado con diez plazas
«Chef por un día» se enfoca a niños de 6 a 12 años, y tendrá una demostración abierta | Comenzará el día 14 a las 10.00 horas
REDACCIÓN
El Novo Mercado de A Estrada acogerá el próximo sábado 14 de febrero una experiencia gastronómica dirigida a niños de entre 6 y 12 años. Se trata de una propuesta de la Axencia Galega de la Calidade Alimentaria (Agacal) que lleva por título «Chef por un día», un programa que combina un taller infantil y un posterior showcooking de la mano de un cocinero local. Esta iniciativa forma parte del programa experienciadecalidade.gal y su objetivo es contribuir a la dinamización de la Praza de Abastos, acercar el producto gallego de calidad a la ciudadanía y configurar una experiencia gastronómica participativa, educativa y atractiva.
Dirigido a niños y niñas, este taller permite una primera toma de contacto con la cocina y con los productos integrados en el programa, donde los pequeños recorrerán la plaza y, seguidamente, harán una elaboración sencilla, adaptada a su edad, con degustación final. Tras el taller infantil se realizará un showcooking abierto al público, en el que un chef local elaborará una propuesta gastronómica, que llevará Sidra Rabiosa. La propuesta tiene plazas limitadas, estando abierta a 10 asistentes. Los interesados tienen que apuntarse en la Alcaldía del Concello de A Estrada, o bien llamando al 986 570 030. Los horarios de la actividad infantil serán de 10.00 a 12.30 horas, y la demostración a las 13.00 horas.
