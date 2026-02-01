Silleda licita por 102.300 euros el cambio de la cubierta del consultorio de A Bandeira
REDACCIÓN
Desde el pasado miércoles, 28 de enero, y hasta el 17 de febrero, el Concello de Silleda mantiene abierto el plazo de presentación de ofertas para los trabajos de sustitución de la cubierta del centro de salud de A Bandeira. El presupuesto de las obras es de 102.278 euros, y el plazo de ejecución, de tres meses.
Silleda transfirió la titularidad del centro de salud del casco urbano a la Consellería de Sanidade en marzo de 2017 y tras ocho años de trámites. Por entonces ya se indicó que el consultorio de A Bandeira sería cedido en una fase posterior. Desde la corporación municipal ya se había aprobado también en pleno este traspaso. El centro de salud de A Bandeira presenta graves deficiencias estructurales que se traducen en filtraciones de agua y humedades. Algo similar ocurre con el centro de salud del concello vecino de Vila de Cruces.
