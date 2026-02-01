Silleda incorpora dos titulados con el programa Máis Emprega

El Concello de Silleda ha incorporado a dos nuevos trabajadores a través del programa Máis Emprega, de la Diputación de Pontevedra, orientado a facilitar la inserción laboral de jóvenes titulados que acceden por primera vez a un puesto en la administración pública. Las incorporaciones corresponden a un graduado en Ciencias Políticas y a otro en Derecho, que desarrollarán su labor durante un año en distintas áreas municipales vinculadas a la gestión pública, la igualdad y la dinamización institucional.

Máis Emprega busca reforzar la empleabilidad mediante una primera experiencia profesional en entidades locales, favoreciendo la adquisición de competencias y habilidades asociadas a la función pública. La Diputación subvenciona los dos puestos, mientras que el Concello asumió la selección de los candidatos, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, subraya la importancia del programa, que permite «ofrecer oportunidades laborais á mocidade titulada e reforzar o funcionamento diario da administración». Considera que es «unha excelente ponte entre a formación universitaria e a experiencia profesional real, ofrecendo á xuventude unha primeira oportunidade nun entorno público».