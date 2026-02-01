A Ruta do Románico en Silleda (II): San Pedro de Ansemil
Magnífica e impoñente obra chea de historia, arte e patrimonio malia as modificacións padecidas ao longo dos séculos na súa fábrica orixinal
Ángel Utrera baza
Continuamos con esta segunda entrega a descuberta deste roteiro polo románico das igrexas do Concello de Silleda, desta volta falamos de San Pedro de Ansemil. Tanto Santiago de Breixa como San Pedro de Ansemil atópanse a unha careiriña de can dos muros cargados de historia do mosteiro de Carboeiro; no caso de Ansemil, antigo cenobio bieito de monxas, aínda que para algúns autores foi inicialmente mixto.
Aquí imos atopar a capela dos señores de Deza que alberga os restos no interior do sepulcro do cabaleiro Diego Gómez de Deza, falecido no ano 1341. Pódese apreciar nalgunhas das laudas sepulcrais que hai na capela o escudo de armas da casa e liñaxe dos Deza que destaca no seu sartego mortuorio, no fronte do sepulcro esculpidas xunto co mesmo as armas da casa e familia, o castelo dos Suárez de Deza, que tamén aparece no caso dos Deza Churruchaos e que na lauda sepulcral de D. Diego aparece por triplicado. Na parte superior do sartego atopamos a inscrición que nos da aviso de que alí está enterrado ‘el caballero Diego Gomes de Deza’.
Estamos diante dun templo de fábrica románica posiblemente levantada sobre os restos doutra obra prerománica, tal e como apuntan algúns investigadores, na que ao longo dos séculos as sucesivas reformas foron eliminando os caracteres máis antigos da arte románica, sobre todo a partir do século XVI, no que o gótico nos deixa a fermosa imaxe sobre a porta lateral dereita de acceso ao templo, cun curioso tímpano con agnus dei, dunha coñecida como a Virxe do Leite, María dando o peito ao neno Xesús, baixo dosel oxival.
Escavación arqueolóxica
Nos anos 70 do pasado século levarase a cabo unha escavación arqueolóxica da man do arqueólogo profesor Ares Espada, da que as conclusións finais foron publicadas polo mestre Yzquierdo Perrin, e nelas fala da existencia orixinal dun templo prerrománico anterior ao século X, que seguiría a liña das igrexas astures sobre o que se levanta o cenobio mixto, de monxas e monxes románico. Esta estrutura primixenia ía ser modificada o longo do século XII e posteriores, ata alcanzar o estado da actualidade, entre o románico, o gótico e os engadidos modernos do século XX.
A porta adintelada está decorada cun arco de medio punto e inscrito nel un arco pentalobulado (con arcos de ferradura) e no seu interior unha cruz grega. Esta porta era a que daba acceso ao orixinal claustro desaparecido, do mosteiro.
A historia deste cenobio, posiblemente do século X, finais do IX, durante o bispado de Sisnando en Compostela, semella vinculada co mosteiro de Carboeiro e xa aparece citado nun documento do ano 972 como mosteiro de monxas, aínda que posteriormente fora abandonado durante os seguintes séculos, ata volver ser habitado por unha comunidade de femias relixiosas no século XIII, segundo refiren nos seus traballos de investigación diversos historiadores.
O conxunto monumental presenta na fachada occidental o vano gótico xa comentado da capela de Santa Ana, coñecida popularmente como a dos Deza, resultado dunha reforma sobre a orixinal fábrica prerrománica arredor do ano 1170. Nas columnas atopamos capiteis con motivos florais e zoomorfos. A igrexa divídese en tres naves con cuberta exterior a dúas augas e tres ábsidas rectangulares, e a torre campanario de moi recente construción.
Capiteis e canzorros
Mención aparte merece a observación dos capiteis interiores, así como os da portada principal no que se representan figuras de leóns e dun home con túnica que sostén un libro aberto nas mans e dúas cabezas a ambos lados, xunto con dous homes espidos, un cunha man na coxa e o outro nos xenitais. Para algúns expertos a escena poderíase interpretar como un xuízo , no que os leóns representan a resistencia ante o pecado en tanto o xuíz le os nomes e cargos dos pecadores condenados.
No exterior, os canzorros tanto con motivos vexetais como xeométricos e de animais, como o touro e o año, adornan practicamente todo o alerón baixo cuberta. Os motivos dos canzorros son variados e podemos apreciar dende proas de barco onde se colocan animais, ata figuras humanas, algunhas en actitudes eróticas e luxuriosas, co que se busca representar e advertir aos devotos dos perigos da carne e o pecado, e motivos zoomorfos de animais tales coma bóvidos, cans e leóns, algúns coas garras na boca, como se comeran algo, e motivos vexetais e xeométricos.
O muro occidental aparece ampliado por un contraforte engadido con posterioridade á fábrica orixinal románica. Ábrese cunha pequena saetera. No piñón do muro na cuberta a modo de remate, apreciamos un curioso año con cruz en forma de trevo que semella similar as doutras igrexas románicas, como a Catedral de Lugo.
As ábsidas son rectangulares, de maior tamaño a da nave central, con bóveda de crucería na que se abre a saetera, en tanto que no lateral dereito se nos presenta cabeza dun touro con bóla e unha cabeza de home coas extremidades inferiores recollidas sobre si mesmo e outros canzorros de motivos vexetais e xeométricos diferentes. No resto dos muros obsérvanse canzorros con diversos motivos, algún felino, años, figuras humanas e o que podería tratarse doutro touro ou un año cun corno rachado.
Coma xa dixemos, a igrexa presenta tres naves con columnas e arcos e dúas capelas laterais. No interior sobre a ventá de moderna construción atopamos outra cabeza de año, posiblemente reciclada dalgún muro da cuberta exterior.
A ábsida central presenta un arco de medio punto sobre o que se levanta a saetera en tanto que a bóveda é de canón, con enlucido de cal viva, como o resto dos muros tapando a pedra orixinal. Os capiteis do arco triunfal presentan motivos vexetais, follas e espirais xeométricas.
De entre todos os ornamentos característicos deste templo habería que destacar a Virxe do Leite, a porta lateral co seu Agnus Dei no tímpano atravesado por unha cruz que remata en flor de lis, entre as representacións do sol e a lúa a cada lado, a capela funeraria dos Deza, co sartego e as inscricións e gravados no mesmo; e de remate, o seu rosetón gótico.
No ano 1986 realizáronse diversos traballos de restauración, froito dos cales fora atopada no remate superior da fachada principal unha lousa con inscrición, que actualmente se pode contemplar no interior do templo xunto á pía bautismal, moi erosionada polo paso do tempo, o que fai que non sexa posible descifrar a súa lenda, tan so en parte. A transcrición aproximada realizada polo profesor Moure Pena sería a seguinte: ‘(…) EHPA: O (…) / (…) HIC… PIETACTIS…HONORE… ODV / (…) / (…) R.D. (…)’.
Podemos, pois, rematar admitindo que nos atopamos diante dunha das grandes obras do noso románico rural a pesar das diversas modificacións padecidas ao longo dos séculos na súa fábrica orixinal. Unha magnífica e impoñente obra chea de historia, arte e patrimonio que podemos admirar facendo camiño polo roteiro do románico do Concello de Silleda.
