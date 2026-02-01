Rodeiro solicita a Transición Ecológica 200.000 euros para el futuro centro de día y PAI
La junta de gobierno local de Rodeiro aprueba solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica una ayuda de 200.000 euros, con la que financiará la construcción de un edificio polivalente de uso asistencial y en el que tendrán cabida tanto una centro de día para personas mayores como un Punto de Atención á Infancia (PAI).
Por otra parte, el concello que gestionan PSOE y Unidade por Rodeiro también tramitará otra ayuda, en este caso ante el Plan +Provincia de la Diputación, para contratar a 12 personas. Rodeiro precisa en este caso un aporte económico de 125.861 euros, y los puestos a costear son los siguientes: un trabajador/a social, por 8 meses y 26 días; un educador/a social, por 7 meses y 14 días; dos técnicos o técnicas superiores en Educación Infantil, por 8 meses y 26 días; un auxiliar administrativo, por 9 meses y 10 días; 6 peones/as de servicios diversos, de los que 3 estarán 8 meses y 26 días, y los otros 3, por 6 meses y 10 días. Completan la lista un peón o peona para servicios diversos, por 2 meses y 21 días, y otro, por 4 meses.
