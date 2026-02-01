Regades pide al poder municipal socialista dar la batalla social

El PSdeG-PSOE reunió en Vigo a alcaldes y tenientes de alcalde de la provincia para reivindicar el balance social del ejecutivo de Pedro Sánchez y, a la vez, reforzar la coordinación con la Administración del Estado en el territorio. La cita, convocada por el secretario general provincial, David Regades, contó con la participación del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y del subdelegado en Pontevedra, Abel Losada.

El encuentro puso el acento en la traslación a la calle de las políticas estatales, con menciones a la subida del salario mínimo, la mejora del empleo, la revalorización de las pensiones con el IPC, el incremento de becas y el Ingreso Mínimo Vital, además del proceso de regularización de personas inmigrantes. Regades agradeció el trabajo municipal y fijó la mirada en el horizonte electoral: «O voso traballo é a forza que axudará en 2027 para que este país siga como referencia económica e ética neste mundo».

En el plano político, el dirigente provincial contrapuso ese balance a la estrategia del PP y su aproximación a Vox: «Temos a un Feijoo e un Partido Popular erráticos, que dan bandazos e que, a cada día que pasa, son máis indistinguibles do orixinal, que é Vox». También apeló a defender el modelo social frente al auge de discursos negacionistas y xenófobos: «Tócanos defender o que somos, o que representamos fronte ao que vemos nos gobernos doutras partes do mundo».

Noticias relacionadas

Los asistentes destacaron la utilidad práctica de la coordinación con el Estado y agradecieron la «interlocución fácil e constante» de Blanco y Losada, a quienes definieron como «sempre accesibles e sempre colaboradores». Regades insistió en que el partido sale «a por todas» en las próximas municipales y sostuvo que «a día de hoxe teríamos recuperado dous deputados provinciais e, por tanto, a Deputación, pero queda moito partido e ímolo xogar ata o asubío final». «O proxecto socialista constrúese sempre de abaixo cara arriba», remachó.